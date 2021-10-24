В «Слуге народа» заявили о законности нарушения регламента Рады

В «Слуге народа» заявили о законности нарушения регламента Радыhttps://racurs.ua/n162065-v-sluge-naroda-zayavili-o-zakonnosti-narusheniya-reglamenta-rady.htmlРакурс
В «Слуге народа», партии Владимира Зеленского, заявили, что регламент Верховной Рады можно нарушать.
«Слуга» Даниил Гетманцев сказал, что Рада неоднократно отклонялась от этой процедуры. Об этом народный депутат рассказал в эфире телеканала «Украина 24».
Это может осуществляться с согласия всех фракций, а может осуществляться просто потому, что мы принимаем то или иное решение с нарушением сроков, например, на раздаче материалов, с нарушением сроков на ознакомление с таблицей второму чтению, с нарушением тех или иных норм, которые не имеют принципиального значения для законотворчества, — заявил Гетманцев.
По его словам, IX созыв Верховной Рады гораздо реже отступает от регламента, чем это было при «предшественниках». Нардеп считает, что «депутаты не должны идти по каждой статье регламента».
Верховная Рада как высший законодательный орган может в том или ином виде отклоняться от непринципиальных норм регламента, — отметил депутат.