В «Слуге народа» заявили о законности нарушения регламента Рады

https://racurs.ua/n162065-v-sluge-naroda-zayavili-o-zakonnosti-narusheniya-reglamenta-rady.html

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В «Слуге народа», партии Владимира Зеленского, заявили, что регламент Верховной Рады можно нарушать.

«Слуга» Даниил Гетманцев сказал, что Рада неоднократно отклонялась от этой процедуры. Об этом народный депутат рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Это может осуществляться с согласия всех фракций, а может осуществляться просто потому, что мы принимаем то или иное решение с нарушением сроков, например, на раздаче материалов, с нарушением сроков на ознакомление с таблицей второму чтению, с нарушением тех или иных норм, которые не имеют принципиального значения для законотворчества, — заявил Гетманцев.

По его словам, IX созыв Верховной Рады гораздо реже отступает от регламента, чем это было при «предшественниках». Нардеп считает, что «депутаты не должны идти по каждой статье регламента».