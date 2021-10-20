«Слуга народа» заявила о треугольнике власти «монобольшинство-Кабмин-Банковая»

https://racurs.ua/n161906-sluga-naroda-zayavila-o-treugolnike-vlasti-monobolshinstvo-kabmin-bankovaya.html

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«Слуга народа», партия президента Владимира Зеленского, прокомментировала скандал с цензурой в СМИ, к которому якобы причастны представители Офиса президента. Ранее журналисты ток-шоу «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» заявили о давлении на команду программы и стремлении главы ОПУ Андрея Ермака и его советника Михаила Подоляка определять гостей студии и нардепов-«слуг», которые будут принимать участие в эфире.

Мы считаем, что большинство эфиров «Суспільного» соответствуют стандартам общественного вещания… Но, к сожалению, порой личные взгляды и симпатии коллектива оказывают серьезное влияние на некоторые программы… Что касается координации работы нашей команды, то ни для кого не секрет тот факт, что все процессы синхронизируются в треугольнике «монобольшинство — правительство — Офис президента». Это касается и синхронизации позиций, с которыми представители моновласти выходят к обществу, — написала в Телеграм пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук.

По ее словам, координацией присутствия депутатов монобольшинства на тех или иных эфирах, а также предоставлением им справочных материалов «занимаются представители пресс-службы партии, секретариата фракции, консультанты и помощники депутатов».

Офис президента или правительство причастны к этому только тогда, когда нужны дополнительные материалы аналитического характера или уточнение позиций по острым вопросам повестки дня, — подытожила Палийчук.

Она также подчеркнула, что «Слуга народа» постоянно работает над тем, чтобы быть для общества наиболее открытой политической силой. За последние полгода спикеры СН посетили 792 студийных эфира на 21 телеканале (сюда не учли брифинги, прямые включения, комментарии в кулуарах парламента).

Напомним, 19 октября ведущая ток-шоу на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента начал давить на журналистов этой программы. Член наблюдательного совета государственной «Укрзализныци» Сергей Лещенко в ответ обвинил команду ток-шоу в ангажированности и несоблюдении баланса мнений из-за отсутствия в студии представителей «Слуги народа» и власти. Журналисты обвинили Лещенко в подыгрывании власти. Барчук назвала отвечающую за коммуникацию с журналистами от Банковой, в частности от советника Ермака Михаила Подоляка, — «некто Рена Назарова» (украинская журналистка, депутат Киевсовета от партии УДАР — ред.). В то же время экс-секретарь СНБО Александр Данилюк призвал не обращать внимание «исполнителей», вроде, Назаровой, поскольку «корень проблемы — это три действующих лица: Подоляк, Ермак, Зеленский».