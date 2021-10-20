Искусственно выращенную в животном почку пересадили человеку в США. Фото: istock

https://racurs.ua/n161905-iskusstvenno-vyraschennuu-v-jivotnom-pochku-peresadili-cheloveku-v-ssha.html

Ракурс

В США провели успешную пересадку почки человеку от генномодифицированной свиньи — подходящий для человека орган специально выращивали в другом теле.

Сверхсложной операцией занимались хирурги медцентра Лангон при Университете Нью-Йорка. Об этом сообщает APnews.

Почка прижилась и не была отторгнута организмом в течение нескольких дней. По словам доктора Роберта Монтгомери, который возглавлял группу хирургов, эксперты имели определенные волнения на соответствие органа, но операция прошла успешно.

Орган пересаживали мужчине с мертвым мозгом и нарушением работы почек. Перед этим его планировали отключить от аппарата жизнеобеспечения. Почку присоединили к крупным кровеносным сосудам вне тела пациента. В течение нескольких дней врачи наблюдали за ее работой.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове провели первую в Украине трансплантацию легких и первую трансплантацию сердца ребенку. За один день было проведено сразу две уникальные операции.

Источник: APNews