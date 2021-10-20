Штучно вирощену в тварині нирку пересадили людині у США. Фото:

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У США здійснили успішну пересадку нирки людині від генномодифікованої свині — відповідний для людини орган спеціально вирощували в іншому тілі.

Надскладною операцією займалися хірурги медцентру Лангон при Університеті Нью-Йорка. Про це повідомляє APnews.

Нирка прижилася й не була відторгнута організмом упродовж кількох днів. За словами доктора Роберта Монтгомері, який очолював групу хірургів, експерти мали певні хвилювання щодо відповідності органу, але операція пройшла успішно.

Орган пересаджували чоловіку з мертвим мозком і порушенням роботи нирок. Перед цим його планували від'єднати від апарату життєзабезпечення. Нирку приєднали до великих кровоносних судин поза тілом пацієнта. Протягом декількох днів лікарі спостерігали за її роботою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові провели першу в Україні трансплантацію легень та першу трансплантацію серця дитині. За один день було проведено одразу дві унікальні операції.

Джерело: APNews