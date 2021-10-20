“Слуга народу” зізналася про трикутник влади “монобільшість-уряд-Банкова”

https://racurs.ua/ua/n161906-sluga-narodu-ziznalasya-pro-trykutnyk-vlady-monobilshist-uryad-bankova.html

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«Слуга народу», партія президента Володимира Зеленського, прокоментувала скандал із цензурою у медіа, до якого нібито причетні представники Офісу президента. Раніше журналісти ток-шоу «Зворотній відлік» на телеканалі «UA: Перший» заявили про тиск на команду програми та прагнення глави ОПУ Андрія Єрмака і його радника Михайла Подоляка визначати гостей студії та нардепів-«слуг», які братимуть участь в ефірі.

Ми вважаємо, що більшість ефірів «Суспільного» відповідають стандартам суспільного мовника… Але, на жаль, часом особисті погляди й симпатії колективу мають серйозний вплив на деякі програми… Що стосується координації роботи нашої команди, то ні для кого не є таємницею той факт, що всі процеси синхронізуються у трикутнику «монобільшість — уряд — Офіс президента». Це стосується і синхронізації позицій, із якими представники моновлади виходять до суспільства, — написала у Телеграм речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

За її словами, координацією присутності депутатів монобільшості на тих чи інших ефірах, а також наданням для них довідкових матеріалів «займаються представники прес-служби партії, секретаріату фракції, консультанти та помічники депутатів».

Офіс президента чи уряд причетні до цього лише тоді, коли потрібні додаткові матеріали аналітичного характеру або уточнення позицій із гострих питань порядку денного, — підсумувала Палійчук.

Вона також наголосила, що «Слуга народу» постійно працює над тим, щоб бути для суспільства найбільш відкритою політичною силою. За останні півроку спікери СН відвідали 792 студійні ефіри на 21 телеканалі (сюди не врахували брифінги, прямі включення, коментарі в кулуарах парламенту).

Нагадаємо, 19 жовтня ведуча ток-шоу на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента почав тиснути на журналістів цієї програми. Член наглядової ради державної «Укрзалізниці» Сергій Лещенко натомість звинуватив команду ток-шоу в заангажованості і недотриманні балансу думок через відсутність у студії представників «Слуги народу» і влади. Журналісти звинуватили Лещенка у підігруванні владі. Барчук зазначила, що відповідає за комунікацію з журналістами від Банкової, зокрема від радника Єрмака Михайла Подоляка, «нєкто Рена Назарова» (українська журналістка, депутат Київради від партії УДАР — ред.). Водночас екс-секретар РНБО Олександр Данилюк закликав не звертати увагу «виконавців», на кшталт, Назарової, оскільки «корінь проблеми — це три дійові особи: Подоляк, Єрмак, Зеленський».