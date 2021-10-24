Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Виктор Медведчук. Фото: Громадське

Дело Медведчука — под домом нардепа проходит акция протеста (ФОТО, ВИДЕО)

24 окт 2021, 16:52
999

Возле дома Виктора Медведчука, пророссийского политика и кума Путина, проходит акция протеста.

В воскресенье, 24 октября, дом сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» окружили сотни охранников. Фото с места событий опубликовали в телеграм-канале Pavlovsky News.

Усиление охраны, вероятно, связано с подготовкой акции протеста, которую анонсировали активисты националистического движения. В качестве опознавательного знака охранники имеют желтые нарукавные повязки.

Отмечается, что, кроме большого количества охранников, к дому Медведчука пришли и народные депутаты от ОПЗЖ, чтобы продемонстрировать свою поддержку политику.


Сейчас под домом Медведчука проходят сразу два митинга — его противников и сторонников. Сторонники кума Путина громко включают советские песни, чтобы заглушить выступления протестующих.

Напомним, ранее Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Печерский районный суд 12 октября отправил кума Путина под домашний арест до 7 декабря.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров