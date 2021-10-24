Космос. Фото: nbnews.com

https://racurs.ua/ua/n162068-znimok-odniieyi-z-naymolodshyh-planet-u-vsesviti-zrobyly-vcheni-foto.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили вчені з Гавайського університету. Вони заявили про відкриття однієї з наймолодших планет, за розвитком якої можна спостерігати.

Об'єкт під назвою 2M0437b розширює розуміння сучасної науки щодо того, як планети формуються і змінюються з часом, повідомляє Phys.Org.

За оцінками вчених, планета в кілька разів масивніша за Юпітер. Вона сформувалася разом зі своєю зіркою кілька мільйонів років тому.

Планета настільки молода, що вона все ще залишається гарячою через енергію, яка виділяється в процесі її утворення.

2M0437b вперше помітив японський вчений за допомогою телескопа «Субару» в гавайської обсерваторії Мауна-Кеа. Далі протягом трьох років за нею та її зіркою спостерігали різні вчені, які зуміли підтвердити, що об'єкти належать до однієї системи.

Планета знаходиться на значно ширшій орбіті, ніж планети Сонячної системи: об'єкт віддалений від своєї зірки приблизно в 100 разів більше, ніж Земля від Сонця.

Вчені стверджують, що відкриття допоможе пролити світло на походження Землі та всієї Сонячної системи.

«Ракурс» повідомляв, що зіткнення планет сталося приблизно 200 тис. років тому у зоряній системі HD 172555, розташованій за 95 світлових років від Землі, що порівняно недалеко за космічними мірками.

Джерело:Phys.Org