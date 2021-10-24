Як втрата нюху через коронавірус може вплинути на здоров’я

Коронавірус. Фото: lorklinika1.ru

https://racurs.ua/ua/n162069-yak-vtrata-nuhu-cherez-koronavirus-moje-vplynuty-na-zdorov-ya.html

Ракурс

Коронавірус у світі активно поширюється, погіршуючи здоров’я людей навіть після одужання від хвороби. Однією з ознак інфікування COVID-19 є втрата нюху.

Вчені заявили, що люди, які втратили нюх, вдвічі частіше вживали зіпсовану або отруйну їжу у порівнянні з людьми без порушень. Дослідження опубліковане в журналі JAMA Otolaryngoogyl Head Neck Surgery.

Нюх та смак — відчуття, які були еволюційно важливими для доісторичних мисливців-збиральників. Тоді було складно знайти їжу, а нюх допомагав зрозуміти, які продукти варто або не варто споживати. Відчуття смаку рятувало від отруйних рослин, які зазвичай гірчать.

Сучасній людині нюх і смак також допомагають уникати негативних наслідків. Люди з порушенням відчуття смаку або запаху можуть мати проблеми з апетитом: одні з’їдають забагато, а інші замало.

Це призводить до швидкого набору або втрати ваги, що може відбитися на фізичному та психічному здоров’ї пацієнтів. Деякі люди після втрати нюху впадають у депресію, але механізм цього явища не до кінця зрозумілий.

Пацієнти з COVID-19 часом скаржаться на спотворення запаху. Їм починає здаватися, що лимон пахне часником, а імбир рибою. Спотворення зазвичай індивідуальні. Подібний симптом є відомим каталізатором важких психічних порушень, таких як депресія чи шизофренія.

Однак наразі немає досліджень, які б підтвердили факт прискорення розвитку психічних розладів після інфікування SARS-COV-2.

Для відновлення нюху експерти радять регулярно вдихати знайомі запахи. Це може бути часник, цибуля, евкаліптова олія. Головне, щоб запах був сильним і його могла відчути навіть людина з дуже слабким нюхом.

«Ракурс» повідомляв, що до недавнього часу повторне зараження COVID-19 вважалося рідкісним явищем. Однак нові штами стали частіше заражати людей коронавірусом повторно. Без вакцинації та противірусних заходів люди піддаються ризику зараження COVID-19 кожні три місяці.

Джерело: JAMA Otolaryngoogyl Head Neck Surgery