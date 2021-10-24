25 жовтня – кого вітати зі святами та іменинами. Фото: xktei.km.ua

https://racurs.ua/ua/n162074-25-jovtnya-kogo-vitaty-zi-svyatamy-ta-imenynamy.html

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Свято 25 жовтня — Міжнародний день шкільних бібліотек. Засновником цієї дати є всесвітня організація ЮНЕСКО, свято вперше відзначили у 1999 році.

Також у цей день у 1938 році заснували Національну спілку художників України. Організація об'єднує професійних художників і мистецтвознавців, а також відомі центри художніх промислів України. Основні завдання спілки — відродження та розвиток усіх видів українського мистецтва.

День ангела святкують Микола, Тарас, Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма та Макар.

25 жовтня православна церква вшановує пам’ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха та Андроника, які постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана.

Під час гонінь на християн трьох чоловіків схопили й привели на суд до правителя. Мучителі по черзі запитували Прова, Тараха та Андроніка про те, як їх звуть. І кожен з них давав одну й ту саму відповідь: «Я — християнин і це ім’я для мене дорожче, ніж ім’я, яке дали батьки».

Трьох мучеників піддавали новим тортурам, але на всіх допитах вони говорили, що не бояться смерті, тому що воскреснуть на небесах. Втративши надію відвернути християн від віри, правитель велів кинути чоловіків на поживу диким звірам, але хижаки не зачіпали їх.

Прикмети на 25 жовтня

багато зірок 25 жовтня — до хорошого урожаю;

якщо грім гримить — до безсніжної та теплої зими;

якщо в цей день віє вітер південний — буде тепло, а якщо північний — буде холодно;

птахи низько до землі летять — до ранньої та холодної зими.

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