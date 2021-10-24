25 октября – какой праздник и кто отмечает именины. Фото: xktei.km.ua

https://racurs.ua/n162074-25-oktyabrya-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-imeniny.html

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Праздник 25 октября — Международный день школьных библиотек. Основателем этой даты является всемирная организация ЮНЕСКО, праздник впервые отметили в 1999 году.

Также в этот день в 1938 году основали Национальный союз художников Украины. Организация объединяет профессиональных художников и искусствоведов, а также известные центры художественных промыслов Украины. Основные задачи союза — возрождение и развитие всех видов украинского искусства.

День ангела отмечают Николай, Тарас, Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма и Макар.

25 октября православная церковь чтит память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана.

Во время гонений на христиан трех мужчин схватили и привели на суд к правителю. Мучители по очереди спрашивали Прова, Тараха и Андроника о том, как их зовут. И каждый из них давал один и тот же ответ: «Я — христианин и это имя для меня дороже, чем имя, что дано родителями».

Трех мучеников подвергали новым пыткам, но на всех допросах они говорили, что не боятся смерти, потому что оживут на небесах. Отчаявшись отвлечь христиан от веры, правитель велел бросить мужчин на съедение диким зверям, но хищники не трогали их.

Приметы на 25 октября:

много звезд 25 октября — к хорошему урожаю;

если гром гремит — к бесснежной и теплой зиме;

если в этот день дует южный ветер — будет тепло, а если северный — будет холод;

птицы низко к земле летят — к ранней и холодной зиме.

День в истории: