Прожиточный минимум в Украине. Фото: Слово и дело

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В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, заявили в Министерстве социальной политики. В ведомстве уверяют, что этот показатель сможет удовлетворить потребности человека.

Размер прожиточного минимума должен быть больше, поэтому будет изменена методология определения размера штрафов, чтобы людям не пришлось платить слишком много. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в комментарии каналу «Дом».

Мы анализировали 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму и смотрели на что ее можно заменить. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений: только пенсия и минимальная зарплата. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было никаких потерь, — пояснила она.

Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.

Получилось четыре законопроекта. Один о методологии, второй об отвязывании, далее — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали, — отметила министр.



Напомним, с 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2 тыс. 294 грн, с 1 декабря он возрастет до 2 тыс. 393 грн. Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан:

дети до 6 лет — 2 тыс. 13 грн (с 1 декабря — 2 тыс. 100 грн)

дети от 6 до 18 лет — 2 тыс. 510 грн (с 1 декабря — 2 тыс. 618 грн)

трудоспособные лица — 2 тыс. 379 грн (с 1 декабря — 2 тыс. 481 грн)

лица, утратившие трудоспособность — 1 тыс. 854 грн (с 1 декабря — 1 тыс. 934 грн).

Источник: «Дом»