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Ракурс
Задержан адвокат, продававшая фальшивые COVID-документы в Черкасской области

Задержан адвокат, продававшая фальшивые COVID-документы в Черкасской области

24 окт 2021, 20:25
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Коронавирус в Черкасской области стремительно распространяется, а люди покупают поддельные сертификаты о вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты.

Правоохранители разоблачили адвоката частной компании на продаже поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Об изготовлении поддельных негативных тестов нарушительница договорилась с представителями нескольких местных лабораторий.

Поддельные справки правонарушительница предлагала своим клиентам, в частности тем, которые планировали поехать на отдых за границу. Справка для выезда из Украины стоила 500 грн, а справка для возвращения домой — 550 грн.

Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе, где ее разоблачили сотрудники полиции вместе с СБУ.


Правоохранители сообщили адвокату о подозрении по факту подделки и сбыта поддельных документов. Проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, что причастным к подделкам ПЦР-тестов и COVID-сертификатов не стоит ждать пощады.

Источник: Ракурс


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