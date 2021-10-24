Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, согласовал кандидатуру нового министра обороны. Им стал Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Главной мотивацией Зеленского является желание иметь «говорящего» министра обороны вместо «молчащего» Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций по причине больших трудностей со связным изложением своих мыслей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию.

Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию, — написал Бутусов.

Другим кандидатом, который рассматривался Зеленским, была бывший кандидат в мэры Киева Слуга народа Ирина Верещук.

Резникова Зеленский рассматривает прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора, организатора обороны. Поэтому предпосылки для каких-либо структурных изменений в армии пока не просматриваются.

Напомним, ранее отставки в правительстве опровергли в Офисе президента. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что пока нет предпосылок к отставке министра обороны.