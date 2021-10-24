Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони – ЗМІ. Фото: ОП

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Володимир Зеленський, президент України, погодив кандидатуру нового міністра оборони. Ним став Олексій Резніков, чинний віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Головною мотивацією Зеленського є бажання мати «балакучого» міністра оборони замість «мовчазного» Тарана, який не дає інтерв’ю і прес-конференцій через великі труднощі з викладом своїх думок. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Новий кандидат в міністри Резніков не був раніше пов’язаний з темою оборони та безпеки. Це професійний адвокат, який не мав відношення до бойових дій та оборонного планування.

Резніков буде для офісу керованою фігурою, йому буде потрібно чимало часу для того, щоб вникнути в суть того хаосу, що відбувається, та виробити в ньому якусь логіку і стратегію, — написав Бутусов.

Іншим кандидатом, який розглядався Зеленським, була колишній кандидат в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук.

Резнікова Зеленський розглядає перш за все як дипломата, а не військового реформатора, організатора оборони. Тому передумови для будь-яких структурних змін в армії поки не розглядаються.

Нагадаємо, раніше відставки в уряді спростували в Офісі президента. Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що наразі немає передумов до звільнення міністра оборони.