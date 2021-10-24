Затримали адвоката, яка продавала фальшиві COVID-документи на Черкащині

https://racurs.ua/ua/n162072-zatrymaly-advokata-yaka-prodavala-falshyvi-covid-dokumenty-na-cherkaschyni.html

Ракурс

Коронавірус у Черкаській області стрімко поширюється, натомість люди купують підроблені сертифікати про вакцинацію та негативні ПЛР-тести.

Правоохоронці викрили адвоката приватної компанії на продажі підроблених довідок про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Про це повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.

Про виготовлення підроблених негативних тестів порушниця домовилася з представниками кількох місцевих лабораторій.

Підроблені довідки правопорушниця пропонувала своїм клієнтам, зокрема тим, хто планував поїхати на відпочинок за кордон. Довідка для виїзду з України коштувала 500 грн, а довідка для повернення додому — 550 грн.

Фальшиві документи жінка передавала замовникам під час зустрічей в кафе, де її викрили співробітники поліції разом з СБУ.

Правоохоронці повідомили адвокату про підозру за фактом підробки та збуту підроблених документів. Наразі проводяться слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова попередила, що причетним до підробок ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів не варто чекати пощади.