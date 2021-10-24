Прожитковий мінімум в Україні. Фото: Слово і діло

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В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, заявили в Міністерстві соціальної політики. У відомстві запевняють, що цей показник зможе задовольнити потреби людини.

Розмір прожиткового мінімуму повинен бути більшим, тому буде змінена методологія визначення розміру штрафів, щоб людям не довелося платити надто багато. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в коментарі каналу «Дом».

Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив’язка до прожиткового мінімуму та дивилися на що її можна замінити. Вирішили залишити цю прив’язку у формуванні основних нарахувань: тільки пенсія та мінімальна зарплата. А все інше прив’язуємо до базових виплат, щоб у людини не було ніяких втрат, — пояснила вона.

Міністерство соціальної політики за участі експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити нинішню ситуацію. Проекти вже підтримані урядом, їх передано до парламенту.

Вийшло чотири законопроекти. Один про методологію, другий про відв’язання, далі — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали, — зазначила міністр.



Нагадаємо, з 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 тис. 294 грн, з 1 грудня він зросте до 2 тис. 393 грн. Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян:

діти до 6 років — 2 тис. 13 грн (з 1 грудня — 2 тис. 100 грн);

діти від 6 до 18 років — 2 тис. 510 грн (з 1 грудня — 2 тис. 618 грн);

працездатні особи — 2 тис. 379 грн (з 1 грудня — 2 тис. 481 грн);

особи, які втратили працездатність — 1 тис. 854 грн (з 1 грудня — 1 тис. 934 грн).

Джерело: «Дом»