Как COVID-вакцины защищают от госпитализации, рассчитали украинские аналитики

https://racurs.ua/n162075-kak-covid-vakciny-zaschischaut-ot-gospitalizacii-rasschitali-ukrainskie-analitiki.html

Ракурс

Эффективность вакцинации для взрослого населения Украины рассчитали аналитики.

Они сопоставили данные о госпитализациях с COVID-19 в Украине и вакцинальный статус пациентов. Как пишет на своей странице в Фейсбук Евгений Истребин, первая доза прививки снижает вероятность попадания в больницу с коронавирусной болезнью на 46,5%. Вторая доза снижает вероятность госпитализации на 81,3%.

Эти данные аналитик рассчитал на 1 млн населения в разных возрастных группах.

За период 7−24 октября в среднем ежедневно госпитализировали 129 невакцинированных граждан на 1 млн населения Украины. Вакцинированных первой дозой в среднем госпитализировали 69 человек на 1 млн, второй — 24 на 1 млн в среднем.

Почувствуйте разницу: 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных двумя дозами. Если бы были данные о 14 днях после второй прививки, данные были бы еще лучше. Но все равно: 81% защиты от госпитализации. Это отличный результат. И это еще надо сделать поправку на умственно одаренных, которые купили сертификаты, — написал Истребин.

Он также перечислил данные для взрослого населения Украины (18+ лет), поскольку прививать детей и подростков в Украине пока не разрешили.

Защита от госпитализации после первой дозы в таком случае составляет 57,7%, после второй дозы — 85%.