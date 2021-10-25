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300 смертей и 4 тыс. госпитализаций - данные о коронавирусе в Украине на выходные

300 смертей и 4 тыс. госпитализаций — данные о коронавирусе в Украине на выходные

25 окт 2021, 08:36
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Коронавирус в Украине в выходные дни не пошел на спад. О 14 тыс. 634 новых инфицирований COVID-19 утром 25 октября сообщило Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на 25 октября заболели 999 детей и 173 медработника.

Также за минувшие сутки в больницы попали 3 тыс. 912 человек, а умерли 330 граждан.

За все время пандемии в Украине заболело уже 2 млн 784 тыс. 39 человек, летальных исходов — 64 тыс. 202.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 687), Одесской (1 тыс. 262), Днепропетровской (1 тыс. 65), Житомирской (1 тыс 42) и Запорожской (1 тыс. 37) областях.

Коронавирус в регионах, данные - Минздрав

В мире по состоянию на утро 25 октября зафиксировано более 244 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer. Умерли 4 млн 963 тыс. 752.


Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные - СНБО

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (46 млн 312 тыс. 782), Индия (34 млн 189 тыс. 484), Бразилия (21 млн 729 тыс. 763). Украина занимает 18 место в общей статистике.

Источник: Ракурс


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