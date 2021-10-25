Показники рівня COVID-госпіталізацій перевищені у 18 областях та Києві. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

https://racurs.ua/ua/n162078-pokaznyky-rivnya-covid-gospitalizaciy-perevyscheni-u-18-oblastyah-ta-kyievi.html

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Критеріям «жовтої» зони карантину в Україні станом на 24 жовтня відповідають лише чотири області.

«Жовтими» залишаються Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області. Ще 15 регіонів відповідають «помаранчевій» зоні. Це — Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Критеріям «червоної» зони відповідають показники Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей.

Рівень госпіталізації пацієнтів з «ковідом» перевищений у 18 областях та Києві. Норма завантаженості кисневих COVID-ліжок при нормі до 65% перевищена в 11 областях.

Нагадаємо, з 26 жовтня «червону» зону карантину поповняють Рівненська та Миколаївська області. Завтра в цих регіонах заборонять роботу ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування — вони зможуть працювати лише на виніс і в режимі доставки. Не працюватимуть всі розважальні заклади, в тому числі кінотеатри та ТРЦ. Заборонена робота музеїв, театрів та інших установ культури, непродовольчих магазинів та ринків, басейнів, фітнес-центрів і спортзалів.

Школи та інші навчальні заклади не працюватимуть. Винятки становлять лише 1−4 класи шкіл, дитячі садки та навчальні заклади, в яких всі 100% співробітників мають зелені COVID-сертифікати, або можуть надати негативний ПЛР-тест (діє 72 години) або підтвердження про одужання від коронавірусу.

У «червоній» зоні заборонене проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів. Не працюють хостели, готелі та інші заклади, які надають послуги з розміщення.