Несподіване карантинне обмеження можуть запровадити в Києві

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n162091-nespodivane-karantynne-obmejennya-mojut-zaprovadyty-v-kyievi.html

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У Києві в разі потрапляння міста до «червоної» карантинної зони можуть запровадити несподіване обмеження, яке стосується неповнолітніх.

Особам, які не досягли 18-річного віку, можуть заборонити відвідувати торговельно-розважальні центри без супроводу дорослих, які мають негативний результат тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 або ковід-сертифікат. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що такі обмеження передбачені переліком протиепідемічних обмежень, які будуть запроваджені в столиці у разі переходу до «червоної зони», затвердженим Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Також у «червоному» Києві заборонять:

перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти;

перебування у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 м;

перевезення пасажирів громадським транспортом в кількості, більшій, ніж передбачено технічною характеристикою цих транспортних засобів;

роботу закладів освіти комунальної форми власності крім тих, де всі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.

Також передбачена заборона на роботу низки закладів, окрім випадків, коли у всіх відвідувачів та працівників наявні негативні ПЛР-тести строком дії 72 години або COVID-сертифікати:

закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень навинос;

хостелів;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту;

приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів;

проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти.

За минулу добу, 25 жовтня, у Києві зафіксовано 546 підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізували за добу 74 хворих на коронавірус, ще 229 осіб госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.