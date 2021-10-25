«Труп» померлого від COVID-19 принесли під посольство РФ у Києві. Фото: УНН

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Ракурс

У Києві під посольство РФ принесли мішок, який символізує труп померлого від коронавірусу.

Учасники акції виступають проти політики ізоляції та відмови жителям ОРДЛО у медичній допомозі під час пандемії. Фото і відео з місця події опублікували в телеграм-каналі Pavlovsky News.

Протестувальники повісили на паркані фотографії із зображенням заповнених медичних мішків і підписом, що це померлі в дворі лікарні в Донецьку.

Люди впевнені, що на окупованих частинах Донецької та Луганської областей пандемія COVID-19 набрала катастрофічних масштабів на тлі критичної нестачі вакцин, медикаментів і навіть засобів дезінфекції.

За словами учасників акції, Російська Федерація не тільки не намагається допомогти жителям ОРДЛО, а й відбирає у них чи не єдину можливість врятуватися, заблокувавши їм можливість виїхати на безпечні території України для вакцинації та лікування.

«Ракурс» повідомляв, що в тимчасово окупованому Донецьку спостерігається справжня катастрофа із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19. У місті не вистачає лікарів, кисню та місць у лікарнях, «швидкі» не приїжджають на виклики.