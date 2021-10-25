«Труп» умершего от COVID-19 принесли под посольство РФ в Киеве. Фото: УНН

https://racurs.ua/n162090-trup-umershego-ot-covid-19-prinesli-pod-posolstvo-rf-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

В Киеве под посольство РФ принесли мешок, символизирующий труп умершего от коронавируса.

Участники акции выступают против политики изоляции и отказа жителям ОРДЛО в медицинской помощи во время пандемии. Фото и видео с места события опубликовали в телеграм-канале Pavlovsky News.

Протестующие повесили на заборе фотографии с изображением заполненных медицинских мешков и подписью, что это умершие во дворе больницы в Донецке.

Люди уверенны, что на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей пандемия COVID-19 набрала катастрофических масштабов на фоне критической нехватки вакцин, медикаментов и даже средств дезинфекции.

По словам участников акции, Российская Федерация не только не пытается помочь жителям ОРДЛО, но и отбирает у них едва ли не единственную возможность спастись, заблокировав им возможность выехать на безопасные территории Украины для вакцинации и лечения.

«Ракурс» сообщал, что во временно оккупированном Донецке наблюдается настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19. В городе не хватает врачей, кислорода и мест в больницах, «скорые» не приезжают на вызовы.