Россия из-за политики газового шантажа не хочет использовать украинскую ГТС. Фото: liga.net

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Ракурс

Украинская газотранспортная система готова прокачать в два раза больше газа, чем это пока может сделать Nord Stream 2.

РФ не использует газотранспортную систему Украины, которая готова прокачивать больше газа, поскольку это помогает шантажировать Европу для сертификации оператора «Северный поток-2». Москва готова до конца года прокачать через свой газопровод еще 5,6 млрд куб. м газа. А украинская ГТС при этом могла бы прокачать 11 млрд куб. м. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в интервью «Радіо Свобода».

Шантаж уж очень явный. Они уже готовы по «Северному потоку» прокачать до конца этого года еще 5,6 млрд кубометров. А наша ГТС при этом могла бы прокачать 11 млрд. И они ее не используют, потому что хотят, чтобы запустились «потоки», которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых объятиях, — отметила Зеркаль.

По словам советника главы Минэнерго, транзит через украинскую газотранспортную систему сократился, но некоторые возможные ограничения, связанные с этим, не должны задеть рядового украинского потребителя.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Российской Федерации скидку в 50% на поставки газа в Европу. Глава государства заявил, что предлагая такую скидку Украина хочет облегчить энергетический кризис в регионе.

Источник: «Радіо Свобода»