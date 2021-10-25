Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську ГТС. Фото: liga.net

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Українська газотранспортна система готова прокачати вдвічі більше газу, ніж це поки може зробити Nord Stream 2.

РФ не використовує газотранспортну систему України, яка готова прокачувати більше газу, оскільки це допомагає шантажувати Європу для сертифікації оператора «Північний потік-2». Москва готова до кінця року прокачати через свій газогін ще 5,6 млрд куб. м газу. А українська ГТС при цьому могла б прокачати 11 млрд куб. м. Про це заявила радник міністра енергетики Олена Зеркаль в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Шантаж вже дуже явний. Вони вже готові по «Північному потоку» прокачати до кінця цього року ще 5,6 млрд кубометрів. А наша ГТС при цьому могла б прокачати 11 млрд. І вони її не використовують, тому що хочуть, щоб запустилися «потоки», які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу в своїх газових обіймах, — зазначила Зеркаль.

За словами радника глави Міненерго, транзит через українську газотранспортну систему скоротився, але деякі можливі обмеження, пов’язані з цим, не повинні зачепити пересічного українського споживача.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Російській Федерації знижку в 50% на постачання газу до Європи. Глава держави заявив, що пропонуючи таку знижку Україна хоче полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Джерело: «Радіо Свобода»