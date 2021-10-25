Гигантский арсенал оружия обнаружили в Донецкой области. Фото: ГБР

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Ракурс

Большой арсенал оружия и боеприпасов обнаружили в селе Тоненькое Донецкой области.

Злоумышленники незаконно обустроили тайник на территории роты патрульной службы полиции особого назначения «Кривбасс» Национальной полиции Днепропетровской области. Неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили работники ГБР. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители установили, что военные средства поражения организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи. Со склада изъяли 89 выстрелов к гранатометам, 178 реактивных противотанковых гранат, 336 ручных гранат разных модификаций и 329 запалов. Кроме того, изъято почти 56 тыс. патронов различного калибра, запалы для противотанковых мин и дымовые шашки.

Сейчас продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ищут лиц, которые обустроили тайник с оружием. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой на границе с Беларусью. Тайник обустроили в лесополосе вблизи поселка Бутово в Ровенской области.