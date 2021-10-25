Погода в ноябре – синоптики обновили прогноз. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n162094-pogoda-v-noyabre-sinoptiki-obnovili-prognoz.html

Ракурс

Прогноз погоды на ноябрь 2021 года обновили синоптики. Средняя месячная температура будет близкой к норме — 1−7° тепла.

Месячное количество осадков ожидается 31−61 мм, в горных районах 64−96 мм, что в пределах нормы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура составляет 0−4°, на Закарпатье и юге страны местами 5−9° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха — 15−24° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах местами 25−31° мороза. На юге Крыма и Одесской области 8−13° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха — 16−24° тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами 25−29°.

Среднее месячное количество осадков составляет 35−63 мм, в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье местами 70−108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, в Прикарпатье и юге страны местами 29−34 мм.

Напомним, ученые обновили прогноз магнитных бурь на ноябрь. В течение всего месяца Землю будет штормить. Первый краткосрочный геомагнитный всплеск ожидается уже 2 ноября.