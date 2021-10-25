Магнитные бури в ноябре – названы даты. Фото: volyn24.com

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Магнитные бури в ноябре 2021 года будут беспокоить украинцев в разные периоды месяца. Геомагнитные колебания могут влиять как на эмоциональное состояние, так и на физическое.

В течение всего ноября Землю будет штормить. Первый краткосрочный геомагнитный всплеск ожидается уже 2 ноября. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Затем в период с 6 по 8 ноября будет геомагнитный всплеск. Его пик приходится на первый день, а затем он пойдет на спад.

Наиболее сильная, затяжная и ощутимая магнитная буря приходится на середину месяца — с 14 по 18 ноября и продлится 5 дней. Сильнее всего будет штормить в первые два дня — 14 и 15 ноября.

А завершится месяц незначительным проявлением солнечной активности 29 ноября. Ученые рекомендуют метеозависимым людям бережно отнестись к своему здоровью.

Влияние магнитной бури может длиться от нескольких часов до нескольких дней. У людей может ухудшаться самочувствие, снижаться концентрация и память. Во время сильных бурь возникают сбои в работе техники.

Если вы остаетесь дома, стоит хотя бы раз в день гулять на свежем воздухе, а также не забывать проветривать помещение. Эксперты рекомендуют соблюдать режим сна, не пропускать приемов пищи и пить достаточное количество воды.