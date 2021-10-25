Двух членов съемочной группы проверяют на причастность к смерти Галины Хатчинс

https://racurs.ua/n162079-dvuh-chlenov-semochnoy-gruppy-proveryaut-na-prichastnost-k-smerti-galiny-hatchins.html

Ракурс

Убийство Галины Хатчинс, которое произошло на ранчо Bonanza Creek, — в центре внимания СМИ в США и следствия.

Актер Алек Болдуин 22 октября случайно застрелил из реквизитного пистолета оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Эксперт, готовивший оружие для Болдуина, и ассистент режиссера оказались в центре внимания полиции после гибели Хатчинс во время съемки вестерна Rust («Ржавчина»). Об этом пишет DW со ссылкой на американские СМИ.

Речь идет об эксперте по оружию Анне Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за реквизит на съемочной площадке, а также ассистенте режиссера Дэйве Голлсе. Последний передал Болдуину оружие, из которого были ранены режиссер Соуз и оператор Хатчинс.

Голлс заверил Болдуина в том, что оружие не заряжено боевыми патронами. Впрочем, полиция сообщила, что он «не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами».

Болдуин вытащил револьвер и направил его в камеру во время репетиции, когда огнестрельное оружие выстрелило в туловище оператору. Об этом говорится в письменных свидетельских показаниях о трагедии на съемочной площадке фильма «Ржавчина», пишет Reuters.

«Ракурс» писал, что издание The New York Post сообщило: за несколько часов до стрельбы на съемочной площадке царило напряжение и хаос из-за того, что шесть членов съемочной группы жаловались на условия труда.

В тот день за реквизиты отвечал работник, который вышел на замену вместо постоянного реквизитора.

В день трагедии не менее шести членов съемочной группы объявили бойкот, оспаривая условия труда, а также протестуя против сверхурочной работы и требуя погасить задолженность по зарплате.

Вместо них вызвали других работников. Одним из тех, кто покинул съемочную площадку, был работник, ответственный за реквизит. Вместо него за работу взялся другой человек, имя которого не разглашается.