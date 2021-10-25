Двох членів знімальної групи перевіряють на причетність до смерті Галини Хатчинс

https://racurs.ua/ua/n162079-dvoh-chleniv-znimalnoyi-grupy-pereviryaut-na-prychetnist-do-smerti-galyny-hatchyns.html

Ракурс

Убивство Галини Хатчинс, яке сталося на ранчо Bonanza Creek, — у центрі уваги ЗМІ в США та слідства.

Актор Алек Болдвін 22 жовтня випадково застрелив з реквізитного пістолета оператора Галину Хатчинс і поранив режисера Джоела Соуза.

Експерт, який готував зброю для Болдвіна, і асистент режисера виявилися в центрі уваги поліції після загибелі Хатчинс під час зйомки вестерна Rust («Іржа»). Про це пише DW з посиланням на американські ЗМІ.

Йдеться про експерта зі зброї Анну Гутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а також асистента режисера Дейв Голлса. Останній передав Болдвіну зброю, з якого був поранений режисер Соуз і оператор Хатчинс.

Голлс запевнив Болдвіна у тому, що зброя не заряджена бойовими патронами. Утім, поліція повідомила, що Голлс «не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами».

Болдвін витягнув револьвер і направив його на камеру під час репетиції, коли вогнепальна зброя вистрілила в тулуб оператору. Про це йдеться в письмових свідченнях про трагедію на знімальному майданчику фільму «Іржа», пише Reuters.

«Ракурс» писав, що The New York Post повідомило: за кілька годин до стрілянини на знімальному майданчику панувала напруга і хаос через те, що шестеро членів знімальної групи скаржилися на умови праці.

Того дня за реквізити відповідав працівник, який вийшов на заміну замість постійного реквізитора.

У день трагедії щонайменше шість членів знімальної групи оголосили бойкот, оскаржуючи умови праці, а також протестуючи проти понаднормової роботи та вимагаючи погасити заборгованість із зарплати.

Замість них викликали інших працівників. Одним із тих, хто покинув знімальний майданчик, був працівник, відповідальний за реквізит. Замість нього за роботу взялася інша людина, ім’я якої не розголошується.