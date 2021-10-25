Магнітні бурі в листопаді – названо дати. Фото: volyn24.com

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Магнітні бурі в листопаді 2021 року турбуватимуть українців у різні періоди місяця. Геомагнітні коливання можуть впливати як на емоційний стан, так і на фізичний.

Протягом усього листопада Землю штормитиме. Перший короткостроковий геомагнітний сплеск очікується вже 2 листопада. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Потім у період з 6 по 8 листопада буде геомагнітний сплеск. Його пік припадає на перший день, а потім він піде на спад.

Найсильніша затяжна і відчутна магнітна буря припадає на середину місяця — з 14 по 18 листопада і триватиме п’ять днів. Найсильніше штормитиме в перші два дні — 14 і 15 листопада.

А завершиться місяць незначним проявом сонячної активності 29 листопада. Вчені рекомендують метеозалежним людям дбайливо поставитися до свого здоров’я.

Вплив магнітної бурі може тривати від кількох годин до декількох днів. У людей може погіршуватися самопочуття, знижуватися концентрація та пам’ять. Під час сильних бур виникають збої в роботі техніки.

Якщо ви залишаєтеся вдома, варто гуляти на свіжому повітрі хоча б раз на день, а також не забувати провітрювати приміщення. Експерти рекомендують дотримуватися режиму сну, не пропускати прийомів їжі та пити достатню кількість води.