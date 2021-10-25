Исторический закон о защите животных готовятся принять во Франции

Закон о защите животных готовятся принять во Франции. Фото: УП

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Закон о защите животных готовятся принять во Франции — представители обеих палат парламента договорились поддержать этот документ во время голосования.

Новый закон предусматривает введение запрета на продажу собак и кошек в зоомагазинах с 1 января 2024 года и запрет на использование диких животных в цирках. Законодатели уверены, что это позволит людям не делать импульсивных покупок. По разным оценкам во Франции от 10 до 12 млн бездомных кошек. Об этом пишет издание Le Monde.

Собак и кошек по-прежнему можно будет взять в приютах, а также приобрести на специализированных сайтах, чья работа будет жестче контролироваться. После покупки необходимо будет получить специальный сертификат, по которому хозяин сможет забрать животное, но не раньше, чем за неделю. Авторы инициативы отмечают, что этот временный «карантин» должен отсеять часть тех, кто импульсивно принимает и быстро меняет решение. По почте живых животных тоже запретят переправлять.

Наказание за жестокое обращение с животными ужесточат. Сейчас во Франции наказание предусматривает до двух лет тюрьмы и до 30 тыс. евро штрафа. Предлагается ужесточить наказание до пяти лет тюрьмы и до 75 тыс. евро штрафа.

Через семь лет после вступления закона в силу в цирках запретят использовать диких животных. Дрессировка волков и медведей попадет под запрет через два года. Через пять лет после начала действия закона будет запрещено держать дельфинов и других китообразных в дельфинариях.

Напомним, в Риме зафиксировали стадо диких кабанов. Коммунальные службы заявили, что животные «полностью урбанизированные» и «никоим образом не боятся» пешеходов или интенсивного движения транспорта. Но жители Рима жалуются, что им стало страшно выгуливать собак, потому что на улицах бродят группы вепрей.

Источник: Le Monde