Переводим часы – почему власти до сих пор не закрыли вопрос

https://racurs.ua/n162096-perevodim-chasy-pochemu-vlasti-do-sih-por-ne-zakryli-vopros.html

Ракурс

Переход на зимнее время в Украине в 2021 году пройдет в последнее воскресенье октября. Украинцы 31 октября в 4.00 должны будут перевести часы на один час назад.

Таким образом сутки в выходной день автоматически увеличатся на один час. Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Верховная Рада в марте 2021 года отправила на доработку в комитет законопроект № 4201 «Об исчислении времени в Украине», который предлагает отменить сезонный перевод часов и оставить в Украине зимнее время.

Авторы законопроекта № 4201 предлагали установить единое время на всей территории страны. Однако голосование за этот документ 19 марта провалили и предложение отправили на доработку.

Переход на единое время объясняли тем, что на оккупированных территориях Украины время отличается от московского на час — там установлено российское время. Ранее парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада вернется к дискуссии о переводе часов позже.

62 страны мира продолжают традицию перехода на летнее и зимнее время, в том числе Германия, Бельгия, Иран, Куба, Великобритания и Мексика.

В 2019 году Евросоюз постановил отменить процедуру временного перехода, но вопрос окончательно не решили из-за пандемии коронавируса. Ряд стран ЕС уже отошли от этой нормы.