В Украине в разгаре кампания вакцинации от коронавируса, скриншот видео

https://racurs.ua/n162097-draki-i-dlinnye-ocheredi-v-ukraine-ajiotaj-vokrug-privivok-video.html

Ракурс

В Украине в разгаре кампания по вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. После перехода ряда регионов в «красную» карантинную зону и ожидания относительно быстрого пополнения этого перечня другими областями, у пунктов вакцинации возник ажиотаж.

В результате в ряде центров вакцинации наблюдаются многочасовые очереди. Так, в пока еще «оранжевом» Луцке сегодня, 25 октября, в очереди на вакцинацию у поликлиники № 2 собрались десятки, если не сотни людей. Об этом говорится в сюжете «Общественного интерактивного телевидения».

Отмечается, что массово вакцинироваться жители города бросились после 21 октября, когда начали действовать дополнительные карантинные ограничения.

Медики в поликлинике уверяют, что вакцин хватает, желающие вакцинироваться отдают предпочтение препаратам CoronaVac и Pfizer. За день в этом медучреждении вакцинируют более 500 человек.

В Одессе в одной из очередей на вакцинацию даже возникла драка, видео которой попало в сеть.

Напомним, в Минздраве уверяют, что среди госпитализированных с диагнозом COVID-19 95% являются невакцинированных.