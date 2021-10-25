На Банковой ищут показанный Байдену план реформ. Фото: president.gov.ua

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Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским План трансформации Украины не могут найти во властных кабинетах.

Документ об украинских реформах, который Зеленский презентовал во время визита в Соединенные Штаты Америки, хотят воочию увидеть в партии «Европейская солидарность». Об этом 25 октября сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, ее политсила обращалась к Министерству экономики и правительству с просьбой показать этот документ. Там ответили, что такого плана в Кабмине «никто в глаза не видел». А на Банковой заявили, что «там тоже нет плана, но есть поручение Кабинету министров доработать наработки».

Что же все-таки «презентовал» в Штатах Зеленский? Что наскребли на коленке во время трансатлантического перелета и выдали за «План трансформации»? И, может, этот тайный черновик есть в СНБО? — удивляется Геращенко.



Напомним, президент Владимир Зеленский в рамках визита в США представил План трансформации Украины, который касается, в частности, преобразований в военной и экономической сферах. Глава государства тогда заявлял, что документ определяет видение развития страны на ближайшие годы, как безопасного форпоста и агрохаба. Также в плане указываются более 80 проектов на общую сумму 277 млн долл.