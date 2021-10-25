Возле луцкого театра вандалы перевернули биотуалет с человеком внутри (ВИДЕО)https://racurs.ua/n162099-vozle-luckogo-teatra-vandaly-perevernuli-biotualet-s-chelovekom-vnutri-video.htmlРакурс
В Луцке хулиганы перевернули один из биотуалетов, в котором находился человек. Инцидент произошел в центре города возле театра имени Тараса Шевченко.
Будут ли вандалы привлечены к ответственности — неизвестно. Видео опубликовало местное издание «Конкурент».
На записи видно, как группа неизвестных парней перекидывает кабинку уличного туалета. С видео становится понятно, что внутри находился человек.
Утром кабинка перевернутой уборной стояла в обычном положении, хотя и заметно смещенной вперед.
Туалеты у областного музыкально-драматического театра установили весной этого года. Луцк в коммунальной собственности имеет шесть общественных туалетов.
Кроме того, на территории города установлено 11 мобильных кабин биотуалетов. Это должно удовлетворить потребности города с населением 213 тыс. человек.
Напомним, недавно в Луцке произошел пожар в местном зоопарке. В огне погибли три обезьяны, которых спасатели не успели спасти.
Источник: «Конкурент»