Возле луцкого театра вандалы перевернули биотуалет с человеком внутри. Фото: Конкурент

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Ракурс

В Луцке хулиганы перевернули один из биотуалетов, в котором находился человек. Инцидент произошел в центре города возле театра имени Тараса Шевченко.

Будут ли вандалы привлечены к ответственности — неизвестно. Видео опубликовало местное издание «Конкурент».

На записи видно, как группа неизвестных парней перекидывает кабинку уличного туалета. С видео становится понятно, что внутри находился человек.

Утром кабинка перевернутой уборной стояла в обычном положении, хотя и заметно смещенной вперед.

Туалеты у областного музыкально-драматического театра установили весной этого года. Луцк в коммунальной собственности имеет шесть общественных туалетов.

Кроме того, на территории города установлено 11 мобильных кабин биотуалетов. Это должно удовлетворить потребности города с населением 213 тыс. человек.

Напомним, недавно в Луцке произошел пожар в местном зоопарке. В огне погибли три обезьяны, которых спасатели не успели спасти.

Источник: «Конкурент»