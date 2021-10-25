В Харькове готовятся к внеочередным выборам мэра, фото: Wikimapia

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В Харькове 31 октября должны состояться внеочередные выборы мэра города.

Нового мэра будут избирать, даже если город окажется в «красной» карантинной зоне. Об этом во время брифинга заявил директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов, сообщает издание «Объектив».

Хаустов подчеркивает, что ограничения «красной» зоны касаются исключительно ограничений для невакцинированных лиц, на избирательный процесс это не повлияет.

Потому что будут задействованы все необходимые механизмы, чтобы все были в масках, соблюдена дистанция, — заверил он.

Очередные выборы мэра Харькова состоялись 25 октября 2020 года, победу на них одержал многолетний глава города Геннадий Кернес, которые впоследствии умер в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19.

Всего на участие в выборах мэра Харькова зарегистрировались 13 кандидатов, трое из которых впоследствии снялись.

В настоящее время на пост главы города претендуют:

Алина Мустафаева (самовыдвиженец);

Сергей Ряполов (самовыдвиженец);

Виктор Величков (самовыдвиженец);

Денис Ярославский (самовыдвиженец);

Дмитрий Маринин (самовыдвиженец);

Константин Немичев (самовыдвиженец);

Михаил Добкин (самовыдвиженец);

Игорь Терехов («Блок Кернеса»);

Александр Скорик («Европейская солидарность»);

Владимир Плетнев («Партия Шария»).

Напомним, в настоящее время в Украине показатели уровня COVID-госпитализаций превышены в 18 областях и Киеве.

Источник: «Объектив»