Самоизоляцию для жителей ОРДЛО частично отменили. Фото: ГПСУ

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Правила въезда для граждан с временно оккупированных территорий Украины изменили с сегодняшнего дня, 25 октября.

Жители ОРДЛО не будут подлежать самоизоляции (обсервации) при пересечении границы с РФ в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 20 октября 2021 года, которое опубликовано на правительственном портале.

Отмечается, что записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение жителям временно оккупированных территории можно в одном из центров вакцинации населения и пунктов вакцинации, расположенных на подконтрольной правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к контрольным пунктам въезда. Перечень этих пунктов по этой ссылке.

Также записаться можно по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: +38 0 800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

Отмечается, что изменения касаются и обновления приложения «Вдома» для украинцев, которые пересекают контрольно-пропускной пункт и государственную границу на въезд в Украину. Приложение больше не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано. В министерстве поясняют, что для регистрации в приложении «Вдома» или на официальном портале нужно указать личные и паспортные данные, средство связи и определенное место самоизоляции.

Для регистрации в приложении «Вдома» или на официальном портале нужно указать личные и паспортные данные, средство связи и определенное место самоизоляции. В течение 72 часов к вышеуказанным данным, в приложении должен появиться результат ПЦР-теста или теста на антиген. Если тест покажет отрицательный результат, приложение «Вдома» можно будет удалить. В случае обнаружения коронавируса надо обратиться к семейному врачу.

Если же гражданин не сдал тест после пересечения КПВВ, то приложение через 72 часа деактивируется, а информация о нарушителе автоматически передается правоохранителям. Полицейские в дальнейшем будут проводить выборочную проверку по пребыванию в месте самоизоляции.

Тем временем Восточная правозащитная группа в Facebook сообщила, что ситуация в ОРДЛО критическая не только из-за коронавируса, но также в местных больницах заполнены и гинекологические отделения. Операции по гинекологии проводятся только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве.

Напомним, во временно оккупированном Донецке наблюдается настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19. В городе не хватает врачей, кислорода и мест в больницах, «скорые» не приезжают на вызовы.