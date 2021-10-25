Вакцинация от коронавируса. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n162105-busternaya-doza-komu-budut-rekomendovat-tretu-dozu-covid-vakciny.html

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Третью дозу вакцины от коронавируса в Украине будут рекомендовать определенным категориям.

Прежде всего, бустерную дозу будут рекомендовать делать тем, у кого есть риск слабого иммунного ответа на стандартный курс вакцинации. Об этом 25 октября заявил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, который транслировали СМИ.

По его словам, на прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которая сформулировала четкие рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы. Эта доза будет рекомендована тем людям, которые имеют иммуно-скомпроментированные или иммуносупрессивные состояния.

Кузин предположил, что уже на этой неделе Национальная техническая группа экспертов выдаст официальное решение относительно третьей дозы вакцины. Впоследствии Министерство здравоохранения должно будет издать специальный приказ.

Главный санврач отметил, что вакцину будут рекомендовать тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные.

Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации, — отметил Кузин.

Напомним, Министерство здравоохранения обратилось к Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики с просьбой предоставить разрешение на использование бустерной дозы против COVID-19. Использование бустерной дозы вакцины в Украине могут разрешить до конца 2021 года.