Во Львове выписывают пациента с трансплантированными легкими, скриншот видео

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Во Львове медики готовятся выписать из больницы мужчину, которому первому в Украине проведена трансплантация легких.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает главный врач львовской больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук.

Отмечается, что пациенту 56 лет,

Более десяти лет он имел хроническую болезнь легких, последние четыре почти не выходил из квартиры. Его жизнь зависела от кислородного концентратора и без трансплантации он не имел никаких шансов, — отмечает Самчук.

Теперь прооперированного пациента не узнать, отмечает медик, — каждый день мужчина много часов проводит в движении, занимается на тренажерах, выполняет дыхательные упражнения.

Набрал три килограмма. Имеет отменный аппетит и очень много планов на жизнь, — отметил Самчук.

Выписка пациента запланирована на 27 октября.

Очень хотим, чтобы его история добавила веры всем украинцам, нуждающимся в трансплантации легких. Все возможно! — резюмировал Самчук.

Напомним, весной 2021 году в Японии провели первую в мире операцию по пересадке части легких пациенту с COVID-19.