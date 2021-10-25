У Львові виписують пацієнта з трансплантованими легенями, скріншот відео

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У Львові медики готуються виписати з лікарня чоловіка, якому першому в Україні проведено трансплантацію легенів.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє головний лікар львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Зазначається, що пацієнту 56 років,

Понад десять років він мав хронічну хворобу легень, останні чотири майже не виходив з квартири. Його життя залежало від кисневого концентратора і без трансплантації він не мав жодних шансів, — зазначає Самчук.

Тепер прооперованого пацієнта не впізнати, наголошує медик, — кожного дня чоловік багато годин проводить в русі, займається на тренажерах, виконує дихальні вправи.

Набрав три кілограми. Має чудовий апетит і дуже багато планів на життя, — зазначив Самчук.

Виписка пацієнта запланована на 27 жовтня.

Дуже хочемо, щоб його історія додала віри усім українцям, які потребують трансплантації легень. Усе можливо! — резюмував Самчук.



Нагадаємо, навесні 2021 року у Японії провели першу у світі операцію з пересадки частини легенів пацієнту з COVID-19.