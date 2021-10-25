У Мінцифри попередили про фейкову копію «Дії», яка встановлюється за лінком

https://racurs.ua/ua/n162103-u-mincyfry-poperedyly-pro-feykovu-kopiu-diyi-yaka-vstanovluietsya-za-linkom.html

Ракурс

Фейкову «Дію» створили шахраї — додаток у дизайн-стилі системи надання державних послуг встановлюється на Android. Його можна завантажити за посиланням, не з Google Play (формат apk).

Мета — створювати підробки ковідних сертифікатів та фейкові паспорти для покупки алкоголю неповнолітнім. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в своєму телеграм-каналі.

Звичайно, документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні «сервіси», будьте обережні: можна потрапити під статтю «підробка документів», — підкреслив він.

Федоров пожартував, що організатори цього шахрайства стануть першими бета-тестувальниками нового електронного документа «паспорт ув’язненого».

Нагадаємо, карантин в Україні значно посилили через нову хвилю коронавірусу. Деякі обмеження стосуються лише людей, які не отримали щеплення.

Відтепер при перетині державного кордону України невакцинованим людям потрібно буде встановити додаток «Вдома».

Застосунок змінить свій функціонал — встановлювати його потрібно буде на 72 години до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Водночас не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото.