Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Минцифры предупредили о фейковой копии «Дії», устанавливаемой по ссылке

В Минцифры предупредили о фейковой копии «Дії», устанавливаемой по ссылке

25 окт 2021, 14:13
999

Фейковую «Дію» создали мошенники — приложение в дизайн-стиле системы предоставления государственных услуг устанавливается на Android. Его можно скачать по ссылке, не с Google Play (формат apk).

Цель — создавать подделки ковидных сертификатов и фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Конечно, документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные «сервисы», будьте осторожны: можно попасть под статью «подделка документов», — подчеркнул он.

Федоров пошутил, что организаторы данного мошенничества станут первыми бета-тестировщиками нового электронного документа «паспорт заключенного».

Напомним, карантин в Украине значительно усилили из-за новой волны коронавируса. Некоторые ограничения касаются только людей, которые не получили прививку.


Теперь при пересечении государственной границы Украины невакцинированным людям нужно будет установить приложение «Вдома».

Приложение изменит свой функционал — его нужно будет устанавливать на 72 часа до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Также не нужно будет регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров