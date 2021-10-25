В Минцифры предупредили о фейковой копии «Дії», устанавливаемой по ссылке

https://racurs.ua/n162103-v-mincifry-predupredili-o-feykovoy-kopii-diyi-ustanavlivaemoy-po-ssylke.html

Ракурс

Фейковую «Дію» создали мошенники — приложение в дизайн-стиле системы предоставления государственных услуг устанавливается на Android. Его можно скачать по ссылке, не с Google Play (формат apk).

Цель — создавать подделки ковидных сертификатов и фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Конечно, документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные «сервисы», будьте осторожны: можно попасть под статью «подделка документов», — подчеркнул он.

Федоров пошутил, что организаторы данного мошенничества станут первыми бета-тестировщиками нового электронного документа «паспорт заключенного».

Напомним, карантин в Украине значительно усилили из-за новой волны коронавируса. Некоторые ограничения касаются только людей, которые не получили прививку.

Теперь при пересечении государственной границы Украины невакцинированным людям нужно будет установить приложение «Вдома».

Приложение изменит свой функционал — его нужно будет устанавливать на 72 часа до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Также не нужно будет регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото.