Тренировка перед предстоящим боем. Фото: Vasiliy Lomachenko в Facebook

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Ракурс

Василий Ломаченко, экс-чемпион мира в трех весовых категориях, тяжело тренируется перед предстоящим боем.

Тренировки проходят на территории Соединенных Штатов Америки. 33-летний легковес поделился в соцсети фото, на которых он бегает по песку и занимается со штангой в зале. Тренировки проходят в Лос-Анджелесе, на берегу Тихого океана. Об этом сообщается на странице Ломаченко в Facebook.

Как известно, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 11 декабря проведет поединок с ганским легковесом Ричардом Комми. Бойцы возглавят вечер бокса Top Rank на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

На счету украинца 15 побед и два поражения на профессиональном ринге. А 34-летний Комми выиграл 30 поединков, а три боя проиграл.

Напомним, в своем последнем бою в июне 2021 года Василий Ломаченко нокаутом победил японца Масаеши Накатани. Бой в Лас-Вегасе стал первым поединком Ломаченко после прошлогоднего поражения от американца Теофимо Лопеса. Тогда украинец в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе проиграл по единогласному решению судей.