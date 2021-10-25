Тренування перед майбутнім боєм. Фото: Vasiliy Lomachenko у Facebook

https://racurs.ua/ua/n162102-lomachenko-proty-kommi-ukrayinec-na-berezi-okeanu-dolaie-pischani-gory-foto.html

Ракурс

Василь Ломаченко, екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях, важко тренується перед своїммайбутнім боєм.

Тренування проходять на території Сполучених штатів Америки. 33-річний легковаговик поділився в соцмережі фото, на яких він бігає піском і займається зі штангою в залі. Тренування відбуваються у Лос-Анджелесі, на березі Тихого океану. Про це повідомляється на сторінці Ломаченка в Facebook.

Як відомо, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 11 грудня проведе поєдинок з ганським легковаговиком Річардом Коммі. Бійці очолять вечір боксу Top Rank на арені «Медісон-сквер-гарден» в Нью-Йорку.

На рахунку українця 15 перемог та дві поразки на професійному ринзі. А 34-річний Коммі виграв 30 поєдинків, а три бої програв.

Нагадаємо, у своєму останньому бою в червні 2021 року Василь Ломаченко нокаутом переміг японця Масаєші Накатані. Бій у Лас-Вегасі став першим поєдинком Ломаченка після торішньої поразки від американця Теофімо Лопеса. Тоді українець у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі програв за одноголосним рішенням суддів.