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Ракурс
Тренування перед майбутнім боєм. Фото: Vasiliy Lomachenko у Facebook

Ломаченко проти Коммі — українець на березі океану долає піщані гори (ФОТО)

25 жов 2021, 14:09
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Василь Ломаченко, екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях, важко тренується перед своїммайбутнім боєм.

Тренування проходять на території Сполучених штатів Америки. 33-річний легковаговик поділився в соцмережі фото, на яких він бігає піском і займається зі штангою в залі. Тренування відбуваються у Лос-Анджелесі, на березі Тихого океану. Про це повідомляється на сторінці Ломаченка в Facebook.

Як відомо, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 11 грудня проведе поєдинок з ганським легковаговиком Річардом Коммі. Бійці очолять вечір боксу Top Rank на арені «Медісон-сквер-гарден» в Нью-Йорку.

На рахунку українця 15 перемог та дві поразки на професійному ринзі. А 34-річний Коммі виграв 30 поєдинків, а три бої програв.

Тренування перед майбутнім боєм. Фото: Vasiliy Lomachenko у Facebook

Тренування перед майбутнім боєм. Фото: Vasiliy Lomachenko у Facebook

Тренування перед майбутнім боєм. Фото: Vasiliy Lomachenko у Facebook

Тренування перед майбутнім боєм. Фото: Vasiliy Lomachenko у Facebook


Тренування перед майбутнім боєм. Фото: Vasiliy Lomachenko у Facebook

Нагадаємо, у своєму останньому бою в червні 2021 року Василь Ломаченко нокаутом переміг японця Масаєші Накатані. Бій у Лас-Вегасі став першим поєдинком Ломаченка після торішньої поразки від американця Теофімо Лопеса. Тоді українець у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі програв за одноголосним рішенням суддів.

Джерело: Ракурс


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