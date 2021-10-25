Вакцинація від коронавірусу. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n162105-busterna-doza-komu-rekomenduvatymut-tretu-dozu-covid-vakcyny.html

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Третю дозу вакцини від коронавірусу в Україні рекомендуватимуть певним категоріям.

Перш за все, бустерну дозу рекомендуватимуть робити тим, у кого є ризик слабкої імунної відповіді на стандартний курс вакцинації. Про це 25 жовтня заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, який транслювали ЗМІ.

За його словами, минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, яка сформулювала чіткі рекомендації щодо введення так званої додаткової дози. Ця доза буде рекомендована тим людям, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

Кузін припустив, що вже на цьому тижні Національна технічна група експертів видасть офіційне рішення щодо третьої дози вакцини. Згодом Міністерство охорони здоров’я повинно буде видати спеціальний наказ.

Головний санлікар зазначив, що вакцину рекомендуватимуть тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані.

Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації, — зазначив Кузін.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я звернулося до Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики з проханням надати дозвіл на використання бустерної дози проти COVID-19. Використання бустерної дози вакцини в Україні можуть дозволити до кінця 2021 року.