Самоізоляцію для мешканців ОРДЛО частково скасували. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n162106-samoizolyaciu-dlya-meshkanciv-ordlo-chastkovo-skasuvaly-podrobyci.html

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Правила в’їзду для громадян з тимчасово окупованих територій України змінили відсьогодні, 25 жовтня.

Мешканці ОРДЛО не підлягатимуть самоізоляції (обсервації) при перетині кордону з РФ у разі пред’явлення запрошення на вакцинацію з українським ідентифікатором. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2021 року, яка опублікована на урядовому порталі.

Зазначається, що записатися на вакцинацію та отримати необхідне запрошення мешканцям тимчасово окупованих територій можна в одному з центрів вакцинації населення та пунктів щеплення, розташованих на підконтрольній уряду території Донецької, Луганської та Херсонської областей у територіальній близькості до контрольних пунктів в’їзду. Перелік цих пунктів за цим посиланням.

Також записатися можна за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров’я з питань протидії COVID-19: +38 0 800 60 20 19 або за допомогою чату на сайті МОЗ.

Зазначається, що зміни стосуються й оновлення застосунку «Вдома» для українців, які перетинають контрольно-пропускний пункт та державний кордон на в’їзд в Україну. Додаток більше не відстежуватиме геолокацію, а через 72 години буде деактивований. У міністерстві пояснюють, що для реєстрації у застосунку «Вдома» чи на офіційному порталі потрібно вказати особисті та паспортні дані, засіб зв’язку та визначене місце самоізоляції.

Для реєстрації у застосунку «Вдома» чи на офіційному порталі потрібно вказати особисті та паспортні дані, засіб зв’язку та визначене місце самоізоляції. Упродовж 72 годин до вищевказаних даних, в додатку має з’явитися результат ПЛР-тесту або тесту на антиген. Якщо тест засвідчить негативний результат, застосунок «Вдома» можна буде видалити. У разі виявлення коронавірусу треба звернутися до сімейного лікаря.

Якщо ж громадянин не здав тест після перетину КПВВ, то додаток через 72 години деактивується, а інформація про порушника автоматично передається правоохоронцям. Поліцейські надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням у місці самоізоляції.

Тим часом Східна правозахисна група в Facebook повідомила, що ситуація в ОРДЛО критична не лише через коронавірус, також в місцевих лікарнях заповнені й гінекологічні відділення. Операції з гінекології проводяться тільки в Луганську і Донецьку в обмеженій кількості.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Донецьку спостерігається справжня катастрофа із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19. У місті не вистачає лікарів, кисню та місць у лікарнях, «швидкі» не приїжджають на виклики.