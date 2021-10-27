Без чого COVID-19 не може поширюватися в організмі людини – відповідь вчених. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n162195-bez-chogo-covid-19-ne-moje-poshyruvatysya-v-organizmi-ludyny-vidpovid-vchenyh.html

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, а вчені й далі проводять дослідження. Виявилося, що без клітинних жирних кислот на зовнішньому білку коронавірусу важко проникати в клітини.

Швейцарські вчені вивчали S-білок нового коронавірусу. Вони виявили, що на ньому є цілих десять місць, куди можуть приєднуватися жирні кислоти — у цьому випадку пальмітинова кислота. Про це пише Developmental Cell.

Якщо S-білок вчасно не отримає жирних кислот на свою молекулу, клітина його зруйнує. А якщо білки без жирної кислоти ввійдуть до складу новонародженої вірусної частини, то вона навряд зможе проникнути в наступну клітину.

Через S-білки без жирних кислот змінюється структура мембранної оболонки вірусу, і білки, що сидять у такій неправильній мембрані, не можуть виконувати свої функції. Тобто без пальмітинових кислот на S-білку вірус не може заражати клітину.

Якщо вплинути на фермент, який приєднує жирні кислоти до білків, це не дасть вірусу заражати нові клітини. Однак потрібно вивчити можливі побічні ефекти, перш ніж створювати противірусні ліки.

Нагадаємо, що після перенесення коронавірусу в четверті людей зберігаються когнітивні порушення. Переважно люди, які перехворіли, потерпають від проблем із пам’яттю.

Джерело: Developmental Cell