Коронавірус провокує проблеми з пам’яттю

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162156-koronavirus-provokuie-problemy-z-pam-yattu.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити науковцям зі Сполучених Штатів Америки (США) — з’ясувалося, що після перенесення коронавірусу в четверті людей зберігаються когнітивні порушення.

Переважно перехворілі потерпають від проблем із пам’яттю. Про це повідомляє NBC News.

Науковці проаналізували дані щодо 740 людей, які хворіли на коронавірус із квітня 2020 року до травня 2021 року. Результати дослідження показали, що приблизно 24% людей, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати когнітивні труднощі навіть через сім місяців після хвороби.

Згідно з дослідженням, найбільш поширеним когнітивним дефіцитом була проблема зі збереженням нових спогадів. Пацієнти мали труднощі з відтворенням споминів. Серед інших проблем була недостатня швидкість обробки інформації та виконавчі функції. Водночас ускладнення можуть виникати не тільки в літніх, але й молодих людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ускладнення від коронавірусу виявилися набагато більш небезпечними, ніж можливі побічні ефекти після вакцинації.

Джерело: NBC News