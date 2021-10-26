Коронавирус провоцирует проблемы с памятью

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n162156-koronavirus-provociruet-problemy-s-pamyatu.html

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Научное открытие удалось сделать ученым из Соединенных Штатов Америки (США) — выяснилось, что после перенесения коронавируса у четверти людей сохраняются когнитивные нарушения.

Преимущественно, переболевшие страдают от проблем с памятью. Об этом сообщает NBC News.

Ученые проанализировали данные 740 людей, которые болели коронавирусом с апреля 2020 года до мая 2021 года. Результаты исследования показали, что примерно 24% людей, выздоровевших после COVID-19, продолжают испытывать когнитивные трудности даже через семь месяцев после болезни.

Согласно исследованию, наиболее распространенным когнитивным дефицитом является проблема со сохранностью новых воспоминаний. Пациенты испытывали трудности с воспроизведением воспоминаний. Среди других проблем была недостаточная скорость обработки информации и исполнительные функции. В то же время осложнения могут возникать не только у пожилых, но и молодых людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что осложнения от коронавируса оказались гораздо более опасными, чем возможные побочные эффекты после вакцинации.

Источник: NBC News