Лекарство. Фото: istock

https://racurs.ua/n162114-pervye-tabletki-ot-covid-19-pochti-poluchili-zelenyy-svet.html

Ракурс

Таблетки от коронавируса появятся уже в ближайшее время в массовом производстве. Американская фармацевтическая компания Merck подала в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявку на одобрение препарата «Молнупиравир» в Европе.

EMA начало ускоренный процесс лицензирования препарата. Об этом сообщает The Guardian.

Производители заявляют, что если таблетки от коронавируса получат «зеленый свет», то они станут первым препаратом для лечения COVID-19, который не нужно вводить с помощью игл. До этого Merck уточняла, что таблетки вдвое сократили число госпитализаций и смертей среди пациентов с ранними симптомами коронавируса. Результаты исследования были настолько успешными, что независимые медицинские эксперты, которые наблюдали за ходом испытаний, рекомендовали прекратить их досрочно.

Напомним, ранее мы сообщали, что новое исследование показало, что коронавирус может повреждать кровеносные сосуды в головном мозге и тем самым нарушать когнитивные функции.

Источник: The Guardian